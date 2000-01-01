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ЦАХАЛ нанес серию ударов по Сирии и Газе 24.02 06:09   MIGnews.com

ЦАХАЛ нанес серию ударов по Сирии и Газе

В ответ на массивный ракетный обстрел Израиля ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям Исламского джихада и в Газе, и в Сирии.

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится: “Истребители-бомбардировщики ЦАХАЛа атаковали террористические объекты Палестинского Исламского Джихада к югу от Дамаска и и десятки позиций Исламского джихада на всей территории Газы”.

Израиль редко признает нанесение ударов по сирийской территории.

Палестинцы из Газы выпустили по израильской территории 30 ракет и минометных снарядов. Примерно половина из них была перехвачена системой ПРО “Железный Купол”.

В заявлении израильской армии говорится: “ЦАХАЛ продолжит агрессивно отвечать на террористическую активность Исламского джихада, которая ставит под угрозу граждан Израиля и его суверенитет”.

Основной удар нанесен по главной базе Исламского джихада в Сирии в пригороде Дамаска аль-Адлейя. На базе ежемесячно производится десятки килограмм ракетного топлива. Там же обучаются боевики и из Сирии, и из Газы.

Также нанесены удары по нескольким целям в Газе, в том числе по боевикам, готовившим запуск ракет. ЦАХАЛ сообщил о том, что “идентифицировано попадание”. Министерство здравоохранения Газы в ХАМАСе сообщило, что в результате атаки ранены четыре человека.

Также подтверждена информация об атаках ЦАХАЛа против баз и складов оружия Исламского джихада в Бейт Лахия.

В заявлении ЦАХАЛа говорится: “В Рафиахе атакованы подземные объекты и склады ракет”. По Рафиаху выпущены 18 ракет. Ранены два палестинца..

В Хан-Юнис взорван командный и учебный центр Исламского джихада. В нем боевиков обучали обращению с противотанковыми ракетами.


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