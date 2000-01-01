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Инструкция Службы тыла для населения | Фото:24.02 22:06   MIGnews.com

Инструкция Службы тыла для населения

Вечером, 24 февраля, Службой тыла ЦАХАЛа обнародовала новые инструкции для населения на фоне обстрелов из сектора Газа.

Уточняется, что в ряде населенных пунктов отменяются занятия в школах.

Речь идет о следующих городах и региональных советах: Ашкелон, Сдерот, Нетивот, Хоф Ашкелон, Эшколь, Сдот Ха-Негев, Шаар ха-Негев.

Также военные предупредили, что на работу стоит выходить только в том случае, если рядом есть бомбоубежище. Более того, Служба тыла разрешает проводить мероприятия, на которых будут собираться не более 300 человек.

Инструкция Службы тыла для населения | Фото: Пресс-служба Армии обороны Израиля


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