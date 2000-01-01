24.02 20:40 MIGnews.com

Террористы прекращают обстрелы: когда наступит тишина

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Палестинские террористические группировки в секторе Газа договорились о прекращении огня.Перемирие вступит в силу в 22:00, сообщают израильские СМИ.Тем временем представитель военного крыла "Исламского джихада" подтвердил, что террористы стояли за последним ракетным обстрелом."Мы объявили о завершении нашего "военного реагирования" на убийства в Хан-Юнисе и Дамаске, но враг не выдержал и начал бомбить наши объекты. Поэтому мы объявляем, что приняли ответные меры. Мы призываем врага не испытывать нас. Ваши угрозы нас не пугают", – сказал представитель группировки Абу Хамза.