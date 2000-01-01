ЦАХАЛ "отутюжил" еще несколько объектов террористов
Вертолеты Армии обороны Израиля атаковали объекты террористов в секторе Газа.
Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
В частности, удар нанесен по учебным комплексам и объектам для хранения оружия. Атака была осуществлена в ответ на запуск ракет из Газы.
"Армия обороны Израиля решительно отреагирует на террористические атаки, совершенные "Исламским джихадом", которые угрожают гражданам Израиля и нарушают суверенитет. ЦАХАЛ пребывает в состоянии высокой боевой готовности и продолжит действовать по мере необходимости", – отметили военные.