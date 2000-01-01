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ЦАХАЛ `отутюжил` еще несколько объектов террористов | Фото:24.02 20:35   MIGnews.com

ЦАХАЛ "отутюжил" еще несколько объектов террористов

Вертолеты Армии обороны Израиля атаковали объекты террористов в секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В частности, удар нанесен по учебным комплексам и объектам для хранения оружия. Атака была осуществлена в ответ на запуск ракет из Газы.

"Армия обороны Израиля решительно отреагирует на террористические атаки, совершенные "Исламским джихадом", которые угрожают гражданам Израиля и нарушают суверенитет. ЦАХАЛ пребывает в состоянии высокой боевой готовности и продолжит действовать по мере необходимости", – отметили военные.


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