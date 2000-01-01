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Нетаниягу приказал сжечь объекты террористов: что известно | Фото: пресс-служба премьер-министра Израиля24.02 19:42   MIGnews.com

Нетаниягу приказал сжечь объекты террористов: что известно

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приказал продолжить действия против террористических организаций в Газе.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

Вечером, 24 февраля, Нетаниягу провел совещание по вопросам безопасности с главой ШАБАКа и главой Совета национальной безопасности.

В мероприятии также участвовали в режиме телефонной конференции министр обороны и начальник Генерального штаба.

"Прошлой ночью мы атаковали объекты и в Газе, и в Сирии. Я не собираюсь оставить это просто так. По пути сюда я поговорил с руководством системы безопасности. Мы продолжим действовать и сегодня. Мы наносим нашим врагам тяжёлые удары, но кроме этого ХАМАС и "Исламский джихад" должны понимать – так продолжаться не будет. Если они окончательно не прекратят огонь, и не на день-два, а полностью, если не будет полного прекращения, мы будем вынуждены привести в действие план проведения широкомасштабной операции", – подчеркнул премьер-министр.

По его словам, это не пустые слова, такого не было в операциях "Литой свинец", "Облачный столп" или "Нерушимая скала".

"Каждый член Кабинета точно знает, о чем мы говорим. Операция может быть войной, и это крайняя мера. Я не спешу продвигаться в этом направлении. Я знаю цену, которую платят наши солдаты и семьи павших. Это крайняя мера, но если выбора не будет, мы пойдём на нее. Горе ХАМАСу и "Исламскому джихаду", когда наступит этот день. Их выбор. Мы сделаем все необходимое, чтобы вернуть абсолютную безопасность жителям юга", – добавил он.


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