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`Исламский джихад` прекращает ракетный террор | Фото:24.02 19:03   MIGnews.com

"Исламский джихад" прекращает ракетный террор

Военное крыло палестинского "Исламского джихада" обещает прекратить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа.

Соответствующее объявление было обнародовано вечером, 24 февраля.

"Мы завершили свой военный ответ на преступления в Хан-Юнисе и Дамаске", – сказано в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, по состоянию на 18:00 по Израилю было совершено 50 пусков ракет, из которых 90% было перехвачено.

Тем временем премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил террористов: "Мы продолжим наносить удары до тех пор, пока не вернется спокойствие. Если не будет тихо, вы будете следующими".


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