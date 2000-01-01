24.02 19:03 MIGnews.com

"Исламский джихад" прекращает ракетный террор

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Военное крыло палестинского "Исламского джихада" обещает прекратить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа.Соответствующее объявление было обнародовано вечером, 24 февраля."Мы завершили свой военный ответ на преступления в Хан-Юнисе и Дамаске", – сказано в сообщении.По данным ЦАХАЛ, по состоянию на 18:00 по Израилю было совершено 50 пусков ракет, из которых 90% было перехвачено.Тем временем премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил террористов: "Мы продолжим наносить удары до тех пор, пока не вернется спокойствие. Если не будет тихо, вы будете следующими".