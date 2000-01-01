24.02 18:46 MIGnews.com

Нетаниягу-террористам: успокойтесь или будете следующими

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пригрозил террористам сектора Газа ликвидацией.Соответствующее заявление он сделал в городе Ашдод на фоне непрекращающихся обстрелов 24 февраля."Мы продолжим наносить удары до тех пор, пока не вернется спокойствие. Если не будет тихо, вы будете следующими", – сказал Нетаниягу.Часом ранее министр обороны Нафтали Беннетт заявил, что Израиль не хочет идти на конфронтацию с террористами, но примет жесткие меры, если те не успокоятся.