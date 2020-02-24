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Беннетт: если надо, начнем жесткую кампанию в Газе | Фото:24.02 17:55   MIGnews.com

Беннетт: если надо, начнем жесткую кампанию в Газе

Израиль не стремится к крупной военной конфронтации с террористами в секторе Газа.

Такое заявление 24 февраля сделал министр обороны Нафтали Беннетт после встречи с лидерами региональных советов на юге страны и местными жителями.

По его словам, за последний день Израиль нанес серию ударов по базам "Исламского джихада" и ликвидировал террористов в Газе, а также в районе Дамаска.

"Мы бьем их там, где они есть, и не только тех, кто стреляет в нас. Мы не хотим широкомасштабной кампании в Газе, но мы готовим план, и, если нет выбора, мы начнем жесткую кампанию. Мы не будем сообщать врагу, когда именно и где", – сказал Беннетт.




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