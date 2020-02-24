24.02 17:55 MIGnews.com

Беннетт: если надо, начнем жесткую кампанию в Газе

שר הביטחון @naftalibennett "סיימתי כרגע מפגש עם תושבים וראשי מועצות בשדרות ובעוטף עזה. אנחנו לא רוצים במערכה רחבה אבל אנחנו מכינים תוכנית, ואם לא תהיה ברירה אנחנו נפעיל מערכה קשה. אנחנו לא נודיע לאויב מתי ולא נודיע לו איפה. אנחנו מחויבים לביטחון לתושבי עוטף עזה" @OrHeller pic.twitter.com/oQChENp96g — חדשות 13 (@newsisrael13) February 24, 2020

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Израиль не стремится к крупной военной конфронтации с террористами в секторе Газа.Такое заявление 24 февраля сделал министр обороны Нафтали Беннетт после встречи с лидерами региональных советов на юге страны и местными жителями.По его словам, за последний день Израиль нанес серию ударов по базам "Исламского джихада" и ликвидировал террористов в Газе, а также в районе Дамаска."Мы бьем их там, где они есть, и не только тех, кто стреляет в нас. Мы не хотим широкомасштабной кампании в Газе, но мы готовим план, и, если нет выбора, мы начнем жесткую кампанию. Мы не будем сообщать врагу, когда именно и где", – сказал Беннетт.