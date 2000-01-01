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Эшколь: жителям нужно оставаться возле бомбоубежищ | Фото:24.02 17:29   MIGnews.com

Эшколь: жителям нужно оставаться возле бомбоубежищ

Власти регионального совета Эшколь призвали местных жителей оставаться не отходить далеко от бомбоубежищ.

Необходимо придерживаться соответствующей меры предосторожности в связи с продолжающимися ракетными обстрелами из сектора Газа.

"В результате недавних обстрелов жители должны оставаться вблизи охраняемых районов", – сказано в сообщении.

Там временем, в Сдероте были слышны новые оповещения о ракетном обстреле. А террористы "Исламского джихада" подтвердили, что они являются ответственными за атаки.


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