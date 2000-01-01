24.02 17:29 MIGnews.com
Эшколь: жителям нужно оставаться возле бомбоубежищ
Власти регионального совета Эшколь призвали местных жителей оставаться не отходить далеко от бомбоубежищ.
Необходимо придерживаться соответствующей меры предосторожности в связи с продолжающимися ракетными обстрелами из сектора Газа.
"В результате недавних обстрелов жители должны оставаться вблизи охраняемых районов", – сказано в сообщении.
Там временем, в Сдероте были слышны новые оповещения о ракетном обстреле. А террористы "Исламского джихада" подтвердили, что они являются ответственными за атаки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии