24.02 17:17 MIGnews.com
ЦАХАЛ мощно ответил на ракетные обстрелы
Авиация Армии обороны Израиля нанесла ответный удар по объектам "Исламского джихада" в северной части сектора Газа.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
По словам военных, они атаковали стартовую площадку, которая использовалась для стрельбы по Израилю в первой половине дня.
"Удар был подтвержден", – сказано в сообщении ЦАХАЛа. Тем временем палестинские СМИ отметили, что в результате атаки никто не пострадал.
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