24.02 17:17 MIGnews.com

ЦАХАЛ мощно ответил на ракетные обстрелы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Авиация Армии обороны Израиля нанесла ответный удар по объектам "Исламского джихада" в северной части сектора Газа.Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.По словам военных, они атаковали стартовую площадку, которая использовалась для стрельбы по Израилю в первой половине дня."Удар был подтвержден", – сказано в сообщении ЦАХАЛа. Тем временем палестинские СМИ отметили, что в результате атаки никто не пострадал.