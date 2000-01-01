24.02 17:12 MIGnews.com

"Исламский джихад": обстрел Израиля – ответ за Дамаск

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Военное крыло палестинского "Исламского джихада" берет на себя ответственность за недавний ракетный обстрел из сектора Газа."Мы заявляем, что несем ответственность за ракетные обстрелы "окупированных" земель во второй половине дня в ответ на преступление, связанное с нападением на Дамаск и убийством двух мучеников, Зиада Мансура и Салима Салима", – сказано в сообщении.Террористы также добавили, что "готовы противостоять любой агрессии" со стороны ЦАХАЛа."Враг должен знать, что, если он продолжит агрессию, мы ответим силой", – добавили в "Исламском джихаде".