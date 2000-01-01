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`Исламский джихад`: обстрел Израиля – ответ за Дамаск | Фото:24.02 17:12   MIGnews.com

"Исламский джихад": обстрел Израиля – ответ за Дамаск

Военное крыло палестинского "Исламского джихада" берет на себя ответственность за недавний ракетный обстрел из сектора Газа.

"Мы заявляем, что несем ответственность за ракетные обстрелы "окупированных" земель во второй половине дня в ответ на преступление, связанное с нападением на Дамаск и убийством двух мучеников, Зиада Мансура и Салима Салима", – сказано в сообщении.

Террористы также добавили, что "готовы противостоять любой агрессии" со стороны ЦАХАЛа.

"Враг должен знать, что, если он продолжит агрессию, мы ответим силой", – добавили в "Исламском джихаде".


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