24.02 15:29 MIGnews.com
ЦАХАЛ атаковал базу "Исламского джихада"
Армия обороны Израиля атаковала базу террористической организации "Исламский джихад" в городе Хан-Юнис, которую боевики использовали для тренировок и хранения оружия.
База с подземной инфраструктурой использовалась "Исламским джихадом" как учебный центр и склад для хранения оружия.
IDF strikes the PIJ Hittin site in Khan Younis, Gaza in response to over 14 rockets fired towards Israel today. from r/CombatFootage
По данным ЦАХАЛ, для атаки задействовали истребители и ударные вертолеты.
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