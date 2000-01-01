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ЦАХАЛ атаковал базу `Исламского джихада` | Фото:24.02 15:29   MIGnews.com

ЦАХАЛ атаковал базу "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля атаковала базу террористической организации "Исламский джихад" в городе Хан-Юнис, которую боевики использовали для тренировок и хранения оружия.

База с подземной инфраструктурой использовалась "Исламским джихадом" как учебный центр и склад для хранения оружия.

IDF strikes the PIJ Hittin site in Khan Younis, Gaza in response to over 14 rockets fired towards Israel today. from r/CombatFootage



По данным ЦАХАЛ, для атаки задействовали истребители и ударные вертолеты.


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