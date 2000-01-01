24.02 15:29 MIGnews.com

ЦАХАЛ атаковал базу "Исламского джихада"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Армия обороны Израиля атаковала базу террористической организации "Исламский джихад" в городе Хан-Юнис, которую боевики использовали для тренировок и хранения оружия.База с подземной инфраструктурой использовалась "Исламским джихадом" как учебный центр и склад для хранения оружия.По данным ЦАХАЛ, для атаки задействовали истребители и ударные вертолеты.