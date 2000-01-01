24.02 13:20 MIGnews.com

Нетаниягу: мы приготовили ХАМАСу что-то невообразимое

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал ракетный обстрел Сдерота.Нетаниягу заявил: “Мы приготовили ХАМАСу нечто, что он не может даже вообразить”.Ранее в интервью радио Галей ЦАХАЛ Нетаниягу предупредил: “Скорее всего, не удастся избежать масштабной операции в Газе. Премьер сказал: “Мы готовим серьезные сюрпризы, я не могу рассказать подробности, но война за очищение Газы потребует заплатить высокую цену”.Нетаниягу добавил: “Мы собираемся сделать что-то совершенно отличное от прежнего - но до того, как меня к этому вынудят я говорю - я к этому не подталкивал. Возможно, выбора уже нет, но пожалуйста, поймите, что я пойду на это только после того, как будут исчерпаны все возможности”.