Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ массово закрывает дороги и школы из-за ракет из Газы | Фото:24.02 12:41   MIGnews.com

ЦАХАЛ закрывает дороги и школы из-за ракет из Газы

Армия обороны Израиля закрыла часть дорог вдоль забора безопасности с сектором Газа, а также ряд учебных и развлекательных заведений из-за напряженности в этом районе.

Об этом утром понедельника, 24 февраля, заявил официальный представитель ЦАХАЛ.

"В ЦАХАЛ решили заблокировать маршруты и районы, прилегающие к ограждению по периметру Газы. Все блокированные дороги – сельскохозяйственные подъездные пути к западу от шоссе 232", - заявил представитель Армии обороны Израиля.

Так, в обоих направлениях закрыта дорога 4 - от перекрестка Зиким до кибуца Нир-Ам, шоссе 34 - от перекрестка Яд Мордехай до кибуца Эрез и дорога 232 - от перекрестка Левесим до перекрестка Кфар-Газа. Кроме того, остановлено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Сдеротом.

По его словам, окрестные дороги в целях безопасности не станут блокировать для передвижения по окрестностям, а местные жители по-прежнему должны по мере необходимости подчиняться указаниям военнослужащих ЦАХАЛ.

Стоит также отметить, что в приграничных с Газой районах также закрыты школы. Местным жителям не рекомендуется выходить на работу без крайней на то необходимости.

Таким образом в понедельник, 24 февраля, более 55 тысяч учащихся не смогут посетить занятия. Рекомендации касаются школьников и студентов из Ашкелона, Нетивота, Сдерота, Хофа Ашкелона, а также региональных советах Эшколь, Сдот-Негев и Шаар-Негев.

На работу разрешается выходить при условии наличия поблизости бомбоубежища.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:23
США контролируют ракетные угрозы Ирана
13:20
Нетаниягу: мы приготовили ХАМАСу что-то невообразимое
13:07
Видео: ракета взорвалась на детской площадке
13:02
Бузова оконфузилась на концерте: безголосая фанерщица
12:59
НДИ-наш единственный выбор
12:53
По Израилю выпущены шесть ракет, пять сбиты
12:41
В Сдероте сирены ракетной тревоги
12:30
Обстрел Сдерота: перехвачены пять ракет
12:20
Турция попросила у Штатов ЗРК Patriot
12:15
Ганц об Охане: министр юстиции Эрдогана
11:59
Коронавирус: пациент повторно заразился после выздоровления
11:43
Видео: ракета взорвалась во дворе дома в Сдероте
11:37
Коронавирус: 50 человек умерли в Куме, главной святыне Ирана
11:25
Внутрибольничные инфекции уносят жизни израильтян
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus