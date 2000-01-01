24.02 12:41 MIGnews.com

ЦАХАЛ закрывает дороги и школы из-за ракет из Газы

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Армия обороны Израиля закрыла часть дорог вдоль забора безопасности с сектором Газа, а также ряд учебных и развлекательных заведений из-за напряженности в этом районе.Об этом утром понедельника, 24 февраля, заявил официальный представитель ЦАХАЛ."В ЦАХАЛ решили заблокировать маршруты и районы, прилегающие к ограждению по периметру Газы. Все блокированные дороги – сельскохозяйственные подъездные пути к западу от шоссе 232", - заявил представитель Армии обороны Израиля.Так, в обоих направлениях закрыта дорога 4 - от перекрестка Зиким до кибуца Нир-Ам, шоссе 34 - от перекрестка Яд Мордехай до кибуца Эрез и дорога 232 - от перекрестка Левесим до перекрестка Кфар-Газа. Кроме того, остановлено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Сдеротом.По его словам, окрестные дороги в целях безопасности не станут блокировать для передвижения по окрестностям, а местные жители по-прежнему должны по мере необходимости подчиняться указаниям военнослужащих ЦАХАЛ.Стоит также отметить, что в приграничных с Газой районах также закрыты школы. Местным жителям не рекомендуется выходить на работу без крайней на то необходимости.Таким образом в понедельник, 24 февраля, более 55 тысяч учащихся не смогут посетить занятия. Рекомендации касаются школьников и студентов из Ашкелона, Нетивота, Сдерота, Хофа Ашкелона, а также региональных советах Эшколь, Сдот-Негев и Шаар-Негев.На работу разрешается выходить при условии наличия поблизости бомбоубежища.