Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Шеф Моссада летел на встречу с Халедом Машаелем в Катаре 24.02 10:23   MIGnews.com

Шеф Моссада летел на встречу с Халедом Машаелем в Катаре

Выходящая на арабском языке газета Independent распространила утверждения о том, что целью визита главы Моссада Йоси Коэна в катар две недели назад была встреча с высокопоставленными сановниками ХАМАСа, в том числе с Халедом Машалем.

Встреча, однако, не состоялась.

ХАМАС опроверг эту информацию, в то время как Катар заявил, что “не комментирует публикаций в прессе”.

Газета утверждает, что Коэн во время визита “встретился с гражданином Израиля, проживающим в Израиле”, но его идентичность не раскрывается.

Самым знаменитым “гражданином Израиля” проживающим в Катаре является бывший депутат Кнессета от партии Балад Азми Бшара, сбежавший после того, как против него были выдвинуты обвинения в государственной измене. Бшара было советником отца нынешнего эмира и считается одним из главных архитекторов “Арабской весны” Подробнее об этом можно прочитать в материале "Долгий путь к Дамаску. Катар и сирийская война".
".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:43
Видео: ракета взорвалась во дворе дома в Сдероте
11:37
Коронавирус: 50 человек умерли в Куме, главной святыне Ирана
11:25
Внутрибольничные инфекции уносят жизни израильтян
11:16
Нетаниягу может объявить следующую каденцию последней
11:05
Объявлен результат парламентских выборов в столице Ирана
10:44
Австрия прекратила железнодорожное сообщение с Италией
10:02
В результате атак ЦАХАла в Сирии убиты 6 боевиков
09:57
Нетаниягу: чуждые элементы используют коронавирус
09:15
Израильтянин с Diamond Princess заболел коронавирусом
08:54
"Нетаниягу и Лицман раздувают истерию коронавируса"
08:51
Коронавирус: армия закрывает школы в Виченце
08:30
Турция прекращает авиасообщение с Ираном
08:03
Коронавирус: Иностранцев не допустят на марафон Тель-Авива
07:48
Опрос: "Ликуд" впервые обходит "Кахоль Лаван"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus