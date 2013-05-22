Шеф Моссада летел на встречу с Халедом Машаелем в Катаре
Выходящая на арабском языке газета Independent распространила утверждения о том, что целью визита главы Моссада Йоси Коэна в катар две недели назад была встреча с высокопоставленными сановниками ХАМАСа, в том числе с Халедом Машалем.
Встреча, однако, не состоялась.
ХАМАС опроверг эту информацию, в то время как Катар заявил, что “не комментирует публикаций в прессе”.
Газета утверждает, что Коэн во время визита “встретился с гражданином Израиля, проживающим в Израиле”, но его идентичность не раскрывается.
Самым знаменитым “гражданином Израиля” проживающим в Катаре является бывший депутат Кнессета от партии Балад Азми Бшара, сбежавший после того, как против него были выдвинуты обвинения в государственной измене. Бшара было советником отца нынешнего эмира и считается одним из главных архитекторов “Арабской весны” Подробнее об этом можно прочитать в материале "Долгий путь к Дамаску. Катар и сирийская война".
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