Переговоры по обмену заключенными провалились из-за Газы
Переговоры о заключении соглашения об обмене пленными между Израилем и ХАМАС провалились, сообщил источник в газете The Independent на арабском языке, передает The Times of Israel.
Неназванный чиновник говорит, что переговоры прервались из-за того, что ХАМАС увеличил свои требования о включении освобождения 1500 заключенных, задержанных Израилем.
В докладе отмечается, что Израиль считает, что по меньшей мере 500 из них имеют "кровь на руках", что означает, что они отбывают длинные сроки за непосредственное участие в нападениях на израильтян.
В число 1500 человек входили все палестинцы, которые были повторно арестованы с момента их освобождения в 2011 году в рамках сделки, в рамках которой Израиль обменял 1027 террористов на солдата ЦАХАЛа Гилада Шалита, который был захвачен и удержан ХАМАСом в Газе.
В докладе также говорится, что израильские официальные лица отвергли слишком высокие требования для возвращения двух израильских гражданских лиц и останков двух солдат ЦАХАЛа, убитых в Газе во время войны 2014 года, которые удерживает ХАМАС.