24.02 18:09 MIGnews.com

Переговоры по обмену заключенными провалились из-за Газы

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Переговоры о заключении соглашения об обмене пленными между Израилем и ХАМАС провалились, сообщил источник в газете The Independent на арабском языке, передает The Times of Israel Неназванный чиновник говорит, что переговоры прервались из-за того, что ХАМАС увеличил свои требования о включении освобождения 1500 заключенных, задержанных Израилем.В докладе отмечается, что Израиль считает, что по меньшей мере 500 из них имеют "кровь на руках", что означает, что они отбывают длинные сроки за непосредственное участие в нападениях на израильтян.В число 1500 человек входили все палестинцы, которые были повторно арестованы с момента их освобождения в 2011 году в рамках сделки, в рамках которой Израиль обменял 1027 террористов на солдата ЦАХАЛа Гилада Шалита, который был захвачен и удержан ХАМАСом в Газе.В докладе также говорится, что израильские официальные лица отвергли слишком высокие требования для возвращения двух израильских гражданских лиц и останков двух солдат ЦАХАЛа, убитых в Газе во время войны 2014 года, которые удерживает ХАМАС.