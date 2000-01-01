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Переговоры по обмену заключенными провалились из-за Газы | Фото:24.02 18:09   MIGnews.com

Переговоры по обмену заключенными провалились из-за Газы

Переговоры о заключении соглашения об обмене пленными между Израилем и ХАМАС провалились, сообщил источник в газете The Independent на арабском языке, передает The Times of Israel.

Неназванный чиновник говорит, что переговоры прервались из-за того, что ХАМАС увеличил свои требования о включении освобождения 1500 заключенных, задержанных Израилем.

В докладе отмечается, что Израиль считает, что по меньшей мере 500 из них имеют "кровь на руках", что означает, что они отбывают длинные сроки за непосредственное участие в нападениях на израильтян.

В число 1500 человек входили все палестинцы, которые были повторно арестованы с момента их освобождения в 2011 году в рамках сделки, в рамках которой Израиль обменял 1027 террористов на солдата ЦАХАЛа Гилада Шалита, который был захвачен и удержан ХАМАСом в Газе.

В докладе также говорится, что израильские официальные лица отвергли слишком высокие требования для возвращения двух израильских гражданских лиц и останков двух солдат ЦАХАЛа, убитых в Газе во время войны 2014 года, которые удерживает ХАМАС.


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