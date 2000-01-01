В воскресенье полиция Израиля арестовала главу "ВАКФ", исламского хранителя Храмовой горы , и его заместителя после столкновений между израильскими силами и палестинцами.
Об этом в воскресенье, 24 февраля сообщает "Гаарец".
Мусульманский ученый Шейха Абделазима Салхаба, которого считают одним из ведущих религиозных деятелей Иерусалима, был задержан рано утром в своем доме.
Кроме того, в воскресенье также был арестован Наджа Бакират, заместитель руководителя "ВАКФа".
Между тем, министр по вопросам ислама Иордании Абдель Нассер Абул Басал яростно осудил арест Салхаба, назвав его "опасной и неприемлемой эскалацией", подрывающей роль Иордании в качестве хранителя исламских святых мест в Иерусалиме, о чем передает информационное агентство Petra.
Министерство иностранных дел заявило, что "подобные израильские провокационные меры категорически отвергаются Иорданией". Пресс-секретарь Суфиан Куда добавил: "Такие односторонние действия в отношении святынь Иерусалима не имеют юридической силы и будут только создавать дополнительную напряженность".
Адвокаты Салхаба и Бакирата заявили, что высокопоставленные иорданские дипломаты работают со своими израильскими коллегами и другими международными сторонами, чтобы обеспечить их освобождение. Он добавил, что аресты указывают на "истерию" со стороны Израиля, который "пересек красные линии".