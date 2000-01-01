ПА возмущены датой переноса посольства США

Решение о переносе посольства США в Иерусалим является "грубым нарушением международного права".
Об этом в пятницу, 23 февраля заявил Генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП (Организации освобождения Палестины) Саиб Арикат, сообщает сегодня агентство Wafa.
По его словам, таким образом, Вашингтон хочет разозлить мусульманский мир.
"Тот факт, что администрация США выбрала День "Накба", чтобы перенести свое посольство в Иерусалим, является провокацией для всех арабов и мусульман, и мы самым решительным образом осуждаем это решение", - подчеркнул Эрекат, подразумевая арабский день траура, день "изгнания и бегства", который отмечают 15 мая.
"Президент Трамп и его команда дискредитировали США как посредника в решении палестино-израильского конфликта; США больше не являются решением проблемы, они сами стали проблемой", - отметил палестинский дипломат.
"Восточный Иерусалим является столицей государства Палестина, неотъемлемой частью территории, оккупированной Израилем с 1967 года", - добавил он.
Ранее глава ПНА Махмуд Аббас через своего пресс-секретаря Набиля Абу Рудейну прокомментировал сообщение о возможном переносе посольства США в Иерусалим уже 14 мая этого года.
"Любой односторонний шаг не способствует мирному процессу, препятствует попыткам урегулировать кризис и создает негативную атмосферу в регионе", - заявил Абу Рудейна.
Напомним, 23 февраля, госдепартамент США официально подтвердил планы американской администрации перенести посольство США в Иерусалим уже 14 мая 2018 года.