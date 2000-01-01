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YouTube 24.02 09:37   MIGnews.com

Аббас: Израиль завел переговоры в тупик

Председатель ПА Махмуд Аббас обвинил Израиль в том, что он завел мирный процесс в тупиковую ситуацию. Выступая в Ливане, где Аббас пребывает с официальным визитом, он заявил:

"Палестинские арабы протягивают свои руки на благо мира в соответствии с международными резолюциями, а Израиль по-прежнему "присваивает палестинские земли" и оставляет палестинский народ удерживать в "большой тюрьме".

"Это то, с чем мы не можем согласиться. Палестинские арабы выступают против всех форм терроризма", - резюмировал Махмуд Аббас.

Палестинский лидер прибыл в Бейрут с трехдневным визитом. Он уже встретился с президентом Ливана, а также должен провести беседу с премьер-министром и спикером ливанского парламента.
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