Аббас: Израиль завел переговоры в тупик

Председатель ПА Махмуд Аббас обвинил Израиль в том, что он завел мирный процесс в тупиковую ситуацию. Выступая в Ливане, где Аббас пребывает с официальным визитом, он заявил:
"Палестинские арабы протягивают свои руки на благо мира в соответствии с международными резолюциями, а Израиль по-прежнему "присваивает палестинские земли" и оставляет палестинский народ удерживать в "большой тюрьме".
"Это то, с чем мы не можем согласиться. Палестинские арабы выступают против всех форм терроризма", - резюмировал Махмуд Аббас.
Палестинский лидер прибыл в Бейрут с трехдневным визитом. Он уже встретился с президентом Ливана, а также должен провести беседу с премьер-министром и спикером ливанского парламента.