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Трампу нравится решение по формуле `двух государств` 24.02 07:39   MIGnews.com

Трампу нравится решение по формуле "двух государств"

Президент Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что ему “нравится” идея разрешения арабо-израильского конфликта по формуле “два государства для двух народов”.

На вопрос о том, отошел ли он этой формулы, Трамп ответил: “Нет, мне нравится решение по формуле двух государств. Но, в конечном итоге, мне понравится то, что понравится обеим сторонам”

Трамп добавил: “Люди говорят об этом так много лет. До сих пор это не работало. Мне нравится решение двух государств, но я буду удовлетворен с чем бы то ни было - в случае достижения согласия между сторонами”.
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