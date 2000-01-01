24.02 07:39 MIGnews.com

Трампу нравится решение по формуле "двух государств"

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Президент Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что ему “нравится” идея разрешения арабо-израильского конфликта по формуле “два государства для двух народов”.На вопрос о том, отошел ли он этой формулы, Трамп ответил: “Нет, мне нравится решение по формуле двух государств. Но, в конечном итоге, мне понравится то, что понравится обеим сторонам”Трамп добавил: “Люди говорят об этом так много лет. До сих пор это не работало. Мне нравится решение двух государств, но я буду удовлетворен с чем бы то ни было - в случае достижения согласия между сторонами”.