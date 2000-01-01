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`Мусульмане обязаны уничтожить раковую опухоль сионизма` 24.02 21:50   MIGnews.com

"Мусульмане обязаны уничтожить раковую опухоль сионизма"

Терроризм, захлестнувший Ближний Восток, является результатом заговора, который служит интересам США и Израиля, поэтому освобождение Иерусалима от "оккупантов" и уничтожение "сионистской опухоли" является главной обязанностью мусульман, заявил министр обороны Ирана бригадный генерал Хосейн Дехган, выступая на военном собрании на севере Исламской республики.

"Освобождение Аль-Кудса и уничтожение раковой опухоли сионизма – главная обязанность мусульман, так как Палестина является главным объединяющим элементом исламского мира", - сказал он, добавив, что США пытаются "стереть из умов Иран и его историю, заменив их израильскими".

Выступил генерал Дехган и против Саудовской Аравии, обвинив Эр-Рияд в финансировании политических кризисов в других странах.

"Салафизму и ваххабизму нет места в исламе. ISIS является самой большой угрозой, в первую очередь, для своих союзников. Ирану же ISIS не угрожает, так как им не занять никакой социальной ступени в нашей стране. Несмотря на все попытки наших врагов, ISIS ничего не достиг в Иране. Иранские безопасность и стабильность являются уникальными", - заявил он.

Атаковал министр и американское руководство, обвинив его в "принесении коррупции и нищеты везде, где только ни ступает их нога".
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