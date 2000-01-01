24.02 17:50 MIGnews.com

Новый главарь ХАМАСа в секторе Газа появился на публике

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Новый главарь ХАМАСа в секторе Газа Яхья Санвар впервые появился на публике с момента своего избрания 13 февраля. Лидер террористической группировки присутствовал на открытии мечети в Газе 24 февраля. Как пишет AFP, изначально его участие в церемонии не было указано.Сам Санвар никаких публичных заявлений не делал, однако во время выступления один из его предшественников Исмаил Хания отозвался о нем, как о бывшем заключенном, который "провел 25 лет в тюрьме оккупации"."Это является источником гордости для ХАМАСа и для других заключенных. Сионистские СМИ пытаются провести различия между военными и политическими деятелями, но мы говорим им: мы все бойцы, а в условиях оккупации мы все военные", - заявил он.Напомним, что в то время, как Исмаил Хания считается последователем умеренной идеологии, Яхья Санвар – один из самых радикальных членов палестинской группировки и является связующим звеном между ее политическим и военизированным ответвлениями. В 2011 году он стал одним из самых высокопоставленных членов террористической организации, освобожденных Израилем в обмен на Гилада Шалита, являясь одним из его похитителей.Самого же Ханию рассматривают как самого вероятного преемника главаря ХАМАСа Халеда Машаля.