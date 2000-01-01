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Иордания: аннексия подорвет мирный процесс | Фото:24.01 09:22   MIGnews.com

Иордания: аннексия подорвет мирный процесс

В четверг, 23 января, министр иностранных дел Иордании Айман Сафади предостерег против одностороннего решения Израиля распространить суверенитет на долину реки Иордан.

Об этом сообщает издание "Аруц Шева".

Сафади порассуждал, чем завершится "расширение поселений, конфискация "палестинской" земли и объявление планов аннексии палестинской части долины реки Иордан".

"Это незаконное решение разрушит все основы, на которых строится мирный процесс, уничтожит решение о создании "двух государств" и положит конец всем перспективам мира в регионе", – сказал он.

Он предупредил, что усилия Израиля "подорвать" решение о создании "двух государств" посредством "своих незаконных мер", направленных на некое навязывание новых фактов, угрожают уничтожить все шансы на достижение прочного мира.

Министр добавил, что Иордания будет и дальше работать с международным сообществом в координации с арабскими странами для достижения мира.

Незадолго до этого премьер-министр Иордании Омар Раззаз предупредил об опасности аннексии долины реки Иордан.


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