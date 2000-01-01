Иордания: аннексия подорвет мирный процесс

Сафади порассуждал, чем завершится "расширение поселений, конфискация "палестинской" земли и объявление планов аннексии палестинской части долины реки Иордан".
"Это незаконное решение разрушит все основы, на которых строится мирный процесс, уничтожит решение о создании "двух государств" и положит конец всем перспективам мира в регионе", – сказал он.
Он предупредил, что усилия Израиля "подорвать" решение о создании "двух государств" посредством "своих незаконных мер", направленных на некое навязывание новых фактов, угрожают уничтожить все шансы на достижение прочного мира.
Министр добавил, что Иордания будет и дальше работать с международным сообществом в координации с арабскими странами для достижения мира.