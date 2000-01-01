24.01 17:09 MIGnews.com

Стоимость аннексии зоны С - два миллиарда шекелей в год

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На конференции в Университете Бар-Илан будет представлен доклад, оценивающий расходы по содержанию “зоны С” в случае ее аннексии.По оценке авторов доклада, аннексия и признание гражданами Израиля 150 тысяч палестинцев, проживающих на этой территории будет стоить государству два миллиарда шекелей в год - около 1,2% государственного бюджета.Исследователи, под руководством экономиста Амция Самкаи, указывают на то, что расходы будут возмещены доходами с указанных территорий - в виде налоговых поступлений и развития предпринимательских инициатив.