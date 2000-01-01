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Стоимость аннексии зоны С - два миллиарда шекелей в год 24.01 17:09   MIGnews.com

Стоимость аннексии зоны С - два миллиарда шекелей в год

На конференции в Университете Бар-Илан будет представлен доклад, оценивающий расходы по содержанию “зоны С” в случае ее аннексии.

По оценке авторов доклада, аннексия и признание гражданами Израиля 150 тысяч палестинцев, проживающих на этой территории будет стоить государству два миллиарда шекелей в год - около 1,2% государственного бюджета.

Исследователи, под руководством экономиста Амция Самкаи, указывают на то, что расходы будут возмещены доходами с указанных территорий - в виде налоговых поступлений и развития предпринимательских инициатив.
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