Глава ПА распустит парламент

Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас говорит, что исполнит постановление суда о роспуске неактивного парламента, контролируемого ХАМАСом.
Законодательный совет разделился с тех пор, как ХАМАС получил контроль над сектором Газа в 2007 году, через год после победы на парламентских выборах, пишет YnetNews.
Выступая на субботнем собрании ООП, Аббас сказал, что Конституционный суд постановил распустить Палестинский законодательный совет и призвал к проведению выборов через шесть месяцев. Аббас поклялся "исполнить это (решение) немедленно".