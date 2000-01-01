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Глава ПА распустит парламент 23.12 11:45   MIGnews.com

Глава ПА распустит парламент

Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас говорит, что исполнит постановление суда о роспуске неактивного парламента, контролируемого ХАМАСом.

Законодательный совет разделился с тех пор, как ХАМАС получил контроль над сектором Газа в 2007 году, через год после победы на парламентских выборах, пишет YnetNews.

Выступая на субботнем собрании ООП, Аббас сказал, что Конституционный суд постановил распустить Палестинский законодательный совет и призвал к проведению выборов через шесть месяцев. Аббас поклялся "исполнить это (решение) немедленно".


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