23.12 07:15 MIGnews.com

Рэмбо: пес, который нашел террориста из Баркан

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Портал ynet сообщает подробности задержания Ашрафа Наалва, террориста, убившего двух израильтян в промзоне Баркан в начале октября.Силы безопасности преследовали террориста несколько месяцев. Около 10 дней назад, используя данные разведки, они вышли на дом в Шхеме, в котором должен был прятаться террорист.Майор А., из полицейского спецназа Ямам рассказывает: “Мы подошли к зданию в лагере беженцев в Шхеме, где, как мы подозревали прятался террорист, и через несколько секунд раздались выстрелы, один за другим. После того, как мы услышали стрельбу, мы знали - террорист внутри, вооружен и скрывается в одной из комнат дома”.А. говорит: “Мы открыли огонь, и неожиданно я увидел - Рэмбо вышел из дома. У него была пуля в шее и раны на теле. Я был очень счастлив, что он жив, но мои мысли были с бойцами, только что вошедшими в дом, где прятался вооруженный террорист. Благодаря Рэмбо, нам удалось обнаружить террориста и не подвергать опасности жизни бойцов”.Рэмбо был эвакуирован - и сразу попал в операционную комнату. Врачи решили оставить 9-мм. пулю у него в шее, опасаясь, что если ее извлекут, то причинят еще больше вреда.Это - не первый раз, когда пес был ранен террористом. В феврале 2016 спецназ искал террориста Саади Али Абу Хамеда, тяжело ранившего охранника в Маале Адумим. Поиски шли в деревне Аль-Азария, неподалеку от Иерусалима. Рэмбо в ходе задержания был тяжело ранен ножом в живот, ногу и грудь.Рэмбо пережил серию сложных операций, в ходе которых ему в ногу были вставлены стальные пластины. Врачи сказали, что Рэмбо не сможет вернуться в боевую часть. Но Рэмбо прошел процесс реабилитации, длившийся около года, и включавший в себя физическую терапию и тренировки, и, невероятным образом, вернулся к операционной активности. И сейчас он снова начинает реабилитационный процесс - и все надеются на то, что он вернется на службу.Рэмбо - бельгийский малинуа, четырех лет и восьми месяцев от роду. Его отец также служил в спецназе. он родился в Ямама, где есть собачий питомник для малинуа. Тренировки начинаются с возраста двух месяцев, и включают в себя развитие способностей идентификации и обнаружения целей, и, конечно, же нападения и атаки После подготовки, которая длится год и четыре месяца собака зачисляется на службу в боевое подразделение.