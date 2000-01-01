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Палестинцы потребовали открыть Парижские Соглашения 23.12 22:19   MIGnews.com

Палестинцы потребовали открыть Парижские Соглашения

Палестинская автономия подала запрос с требованием открыть Парижские Соглашения, регулирующие экономические отношения между Израилем и автономией.

Парижские соглашения являются дополнением к Соглашениям Осло и действовали на протяжении 25 лет.

палестинцы дали понять, что считают соглашения несправедливыми, ставящим палестинскую экономику в невыгодные условия.

Палестинский запрос был передан устно координатору действий правительства на территориях генерал-майору Камилю Абу Рокуну палестинскими сановниками.

Парижские соглашения предусматривают возможность для палестинцев временно работать в Израиле, а также устанавливают, что Израиль собирает пошлины и налоги в пользу Палестинской автономии, а также регулируют такие сферы, как сельское хозяйство и туризм.


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