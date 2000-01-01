Трамп и Ас-Сиси обсудили мир на Ближнем Востоке

В четверг вечером, 22 декабря, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на офис египетского лидера.
Разговор состоялся после того, как СБ ООН отложил голосование по проекту резолюции осуждающей израильские поселения в Иудее и Самарии, на неопределенный срок. Резолюция была предложена Египтом.
Алаа Юсеф представитель Ас-Сиси заявил, что стороны обсудили возможность "создания потенциала для мирного урегулирования на Ближнем Востоке".