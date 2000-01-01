23.12 08:29 MIGnews.com

Трамп и Ас-Сиси обсудили мир на Ближнем Востоке

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В четверг вечером, 22 декабря, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на офис египетского лидера.Разговор состоялся после того, как СБ ООН отложил голосование по проекту резолюции осуждающей израильские поселения в Иудее и Самарии, на неопределенный срок. Резолюция была предложена Египтом.Алаа Юсеф представитель Ас-Сиси заявил, что стороны обсудили возможность "создания потенциала для мирного урегулирования на Ближнем Востоке".