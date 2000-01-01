Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






23.12 08:29   MIGnews.com

Трамп и Ас-Сиси обсудили мир на Ближнем Востоке

В четверг вечером, 22 декабря, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на офис египетского лидера.

Разговор состоялся после того, как СБ ООН отложил голосование по проекту резолюции осуждающей израильские поселения в Иудее и Самарии, на неопределенный срок. Резолюция была предложена Египтом.

Алаа Юсеф представитель Ас-Сиси заявил, что стороны обсудили возможность "создания потенциала для мирного урегулирования на Ближнем Востоке".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:22
Берлин: террориста сняли в мечети через 8 часов после атаки
08:02
В Германии предотвратили теракт в торговом центре
07:56
Депутат Гатас арестован
07:17
ISIS сжег заживо двух турецких солдат
07:14
Трамп определился с кандидатом на пост пресс-секретаря
06:56
Палестинские террористы ранили солдата ЦАХАЛа в Шхеме
06:33
Британия: массовый бунт в тюрьме
05:19
Названа самая нервная работа в мире
04:32
Ученые: от диет полнеют
03:41
Путин: доля современных ядерных вооружений достигла 60%
02:28
Мужчины предпочитают в жены брюнеток
01:22
Детское ожирение опасно развитием серьезных заболеваний
23:41
Как замужество влияет на женщин?
22:31
Суд Киева разрешил обыскать Кремль
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus