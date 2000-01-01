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Хизбалла: смерть инженера ХАМАСа не остановит джихад 23.12 15:56   MIGnews.com

Хизбалла: смерть инженера ХАМАСа не остановит джихад

Ответственный за связи с другими арабскими государствами представитель ливанской шиитской группировки "Хизбалла" Хассан Аз аль-Дин с полной уверенностью возложил ответственность за убийство инженера беспилотников ХАМАСа Мохаммеда Завахри на Израиль.

"Мы считаем ответственным за случившееся нашего врага – Израиль. Его отпечатки четко прослеживаются в этом преступлении", - заявил он на встрече с матерью и братом авиаинженера, который, кроме ХАМАСа, как предполагают, работал и на "Хизбаллу", так как в последние годы Завахри жил в Ливане.

Несмотря на ликвидацию инженера, аль-Дин заверил в том, что, несмотря ни на какие жертвы, "путь джихада", равно как и сопротивления Израилю, продолжится, а также призвал брата и всех друзей Мохаммеда Завахри "последовать примеру павшего мученика".

Напомним, что в причастности Моссада к смерти инженера в тунисском Сфаксе не сомневаются также и в ХАМАСе. Аналогичные предположения уже во всю обсуждаются и в прессе Туниса, а глава местного МВД заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности к убийству иностранной организации.
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