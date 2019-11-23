Неизвестные обстреляли полицейскую машину на севере Израиля
Неизвестные лица обстреляли полицейских в арабской деревне Дейр-эль-Асад, что близ Кармиэля.
Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает пресс-служба израильской полиции.
О пострадавших или жертвах в результатах стрельбы не сообщается.
Согласно первичному расследованию происшествия, подозреваемые открыли огонь после того, как полиция заметила их в автомобиле, ехавшем без переднего номера, и дала сигнал остановиться. Подозреваемые открыли огонь по лобовому стеклу и пробили одну из шин, правоохранители открыли ответный огонь.
После стрельбы в Дейр-эль-Асад стянули крупные силы полиции, в том числе высокопоставленных силовиков. Полиция уже разыскивает стрелков и разместила контрольно-пропускные пункты в прилегающих районах. Кроме того, для патрулирования района вылетел вертолет.