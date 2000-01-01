23.11 17:15 MIGnews.com

ХАМАС стал резко терять популярность: названа причина

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Население сектора Газа недовольно решением террористической организации ХАМАС отказаться от участия в ракетных обстрелах территории Государства Израиль.Такое мнение выразил популярный в секторе Газа аналитик и комментатор Мухаммед Хиджази."Улица начала резко критиковать ХАМАС из-за его отсутствия на месте боев", - заявил Хиджази.По его словам, у местных жителей начало складываться впечатление, что боевики заботятся только о личной выгоде."Если посмотреть на социальные сети, которые можно считать типичным инструментом измерения общественного мнения, можно легко увидеть то, как люди начинают задумываться о том, что ХАМАС в первую очередь заботится о своих собственных интересах", - рассказал аналитик.По его словам, перемирие с Израилем позволило боевикам возобновить вливания денег в возрождения экономики Газы и тем самым укрепить свое влияние в анклаве.