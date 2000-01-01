Кабинет безопасности соберется из-за угрозы Ирана

Министры, являющиеся членами кабинета, были уведомлены о незапланированной встрече во вторник вечером.
Уточняется, что Израиль готовится к прямой атаке со стороны Тегерана крылатой ракетой или беспилотником в ответ на недавние нападения, которые были приписаны еврейскому государству.
В отличие от баллистических ракет, которые обычно летят по высокой дуге на пути к цели, крылатые и БПЛА летают на небольшой высоте, что затрудняет их обнаружение. В сообщении о возможной атаке анонимные "израильские источники" утверждали, что ЦАХАЛ уже в состоянии повышенной готовности.
Это будет второй раз в поточном месяце, когда созывается кабинет безопасности высокого уровня. 6 октября его члены собрались на фоне загадочных предупреждений израильских лидеров о растущей угрозе со стороны Ирана. Переговоры длились почти шесть часов.