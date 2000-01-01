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Кабинет безопасности соберется из-за угрозы Ирана | Фото:23.10 07:25   MIGnews.com

Кабинет безопасности соберется из-за угрозы Ирана

Кабинет безопасности Израиля соберется на незапланированную встречу в следующий вторник, 29 октября.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Министры, являющиеся членами кабинета, были уведомлены о незапланированной встрече во вторник вечером.

Уточняется, что Израиль готовится к прямой атаке со стороны Тегерана крылатой ракетой или беспилотником в ответ на недавние нападения, которые были приписаны еврейскому государству.

В отличие от баллистических ракет, которые обычно летят по высокой дуге на пути к цели, крылатые и БПЛА летают на небольшой высоте, что затрудняет их обнаружение. В сообщении о возможной атаке анонимные "израильские источники" утверждали, что ЦАХАЛ уже в состоянии повышенной готовности.

Это будет второй раз в поточном месяце, когда созывается кабинет безопасности высокого уровня. 6 октября его члены собрались на фоне загадочных предупреждений израильских лидеров о растущей угрозе со стороны Ирана. Переговоры длились почти шесть часов.


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