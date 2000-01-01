23.10 19:23 MIGnews.com

Поселенцы повредили 20 палестинских автомобилей

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По данным правозащитной группы "Бецелем", в палестинском городе Аль-Бире на центральном Западном берегу поселенцы повредили более 20 автомобилей. У машин были проколоты шины. На стене одного из зданий вандалы написали: "Это приказ, обозначающий "закрытую военную зону". Предатели выбрали преследовать евреев".Граффити ссылаются на недавнее решение израильских военных объявить на севере Западного берега "закрытую военную зону" после того, как десятки израильских поселенцев напали на военнослужащих ЦАХАЛа, ранив одного из них.Видеозапись, выпущенная "Бецелем", показывает, как два человека прокалывают шины, и один из них рисует граффити на стене здания.