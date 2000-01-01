23.10 18:40 MIGnews.com

ПА: Израиль разрешит поставку шин в Газу

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В среду, 23 октября, представитель Палестинской администрации заявил, что Израиль пообещал разрешить поставку шин в Газу. Однако израильский источник категорически отвергает это утверждение, назвав его "ложью".Палестинцы в Газе часто поджигают шины во время акций протеста. "Мы получили обещания от другой стороны [Израиля], что в ближайшие годы он разрешит ввоз 43 контейнеров с шинами в Газу", - заявил пресс-секретарь Министерства транспорта ПА Муса Раал.Раал заявил, что Израиль передал эти обещания через совместный израильско-палестинский комитет, которому поручено заниматься транспортными вопросами.Однако представитель службы безопасности Израиля резко оспорил утверждение Раала: "Это просто ложь", - сказал чиновник на условиях анонимности. Раал заявил, что запрет Израиля на ввоз шин в Газу значительно повлиял на их стоимость.