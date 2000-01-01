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Палестинские СМИ: ХАМАС боится ударов Израиля | Фото:23.10 16:08   MIGnews.com

Палестинские СМИ: ХАМАС боится ударов Израиля

ХАМАС и Исламский джихад усиливают меры безопасности для высших должностных лиц, базирующихся в Ливане, опасаясь, что Израиль может попытаться убить их, сообщила в среду, 23 октября, палестинская информационная сеть "Аль-Кудс".

Согласно сообщению, террористические группы обеспокоены тем, что израильские службы безопасности могут воспользоваться народными протестами в Ливане и атаковать их высокопоставленных чиновников. Источник террористов заявил "Аль-Кудс", что многие из высших должностных лиц его организации в настоящее время находятся на юге Ливана, который контролируется "Хизбаллой", и что "Хизбалла" должна гарантировать им безопасность.

В сообщении говорится, что до настоящего времени "Хизбалла" приставляла сотрудников службы безопасности должностным лицам ХАМАСа и Исламского джихада прямо к ним домой. Они также проверяют их автомобили на предмет наличия бомбы. Хизбалла помогает группировкам обезопасить своих членов и в других частях Ливана.

"В последние несколько лет Моссад неоднократно предпринимал попытки напасть на высокопоставленных членов "сопротивления" в Ливане. Агенты Моссада пытались заложить бомбы в автомобили высокопоставленных чиновников и были арестованы в 2018 году", - сказал источник Аль-Кудс.


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