23.10 16:08 MIGnews.com

Палестинские СМИ: ХАМАС боится ударов Израиля

Поделиться

Все по теме

Комментарии





ХАМАС и Исламский джихад усиливают меры безопасности для высших должностных лиц, базирующихся в Ливане, опасаясь, что Израиль может попытаться убить их, сообщила в среду, 23 октября, палестинская информационная сеть "Аль-Кудс".Согласно сообщению, террористические группы обеспокоены тем, что израильские службы безопасности могут воспользоваться народными протестами в Ливане и атаковать их высокопоставленных чиновников. Источник террористов заявил "Аль-Кудс", что многие из высших должностных лиц его организации в настоящее время находятся на юге Ливана, который контролируется "Хизбаллой", и что "Хизбалла" должна гарантировать им безопасность.В сообщении говорится, что до настоящего времени "Хизбалла" приставляла сотрудников службы безопасности должностным лицам ХАМАСа и Исламского джихада прямо к ним домой. Они также проверяют их автомобили на предмет наличия бомбы. Хизбалла помогает группировкам обезопасить своих членов и в других частях Ливана."В последние несколько лет Моссад неоднократно предпринимал попытки напасть на высокопоставленных членов "сопротивления" в Ливане. Агенты Моссада пытались заложить бомбы в автомобили высокопоставленных чиновников и были арестованы в 2018 году", - сказал источник Аль-Кудс.