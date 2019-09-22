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10 месяцев в коме: еще одна жертва обстрела в Ашкелоне | Фото:23.09 08:30   MIGnews.com

10 месяцев в коме: еще одна жертва обстрела в Ашкелоне

В больнице "Тель ха-шомер" умерла 74-летняя Нина Гнездова, получившая ранения при ракетном обстреле Ашкелона в ноябре 2018 года.

Об этом 22 сентября сообщил сайт "Ашкелоним". Уточняется, что женщина последние месяцы находилась в коме.

В ночь на 14 ноября 2018 года ракета из Газы попала в жилой дом, в результате чего 40-летний мужчина погиб на месте, еще две женщины получили серьезные травмы. Среди пострадавших оказалась Гнездова. После известия о ее смерти в больнице, мэр Томер Галам связался с сыном женщины.


"К сожалению, мы потеряли еще одну жизнь в бесконечной войне с террористическими организациями в Газе. Я надеюсь, что это была последняя жертва", – сказал он.

По данным "Кан-Акшелон", Гнездова была репатрианткой из Беларуси. Ее сын Игорь сразу же прилетел в Израиль из Канады. Он рассказал журналистам, что в последний раз гостил у мамы еще, летом с женой и детьми, до обстрела, потом они уехали обратно. В дни обстрелов он разговаривал с мамой по телефону, и она сказала, что это "ничего страшного не происходит, а в Ашкелоне к этому давно привыкли". Нина Гнездова будет похоронена в ближайшую пятницу, 27 сентября.


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