10 месяцев в коме: еще одна жертва обстрела в Ашкелоне
В больнице "Тель ха-шомер" умерла 74-летняя Нина Гнездова, получившая ранения при ракетном обстреле Ашкелона в ноябре 2018 года.
Об этом 22 сентября сообщил сайт "Ашкелоним". Уточняется, что женщина последние месяцы находилась в коме.
В ночь на 14 ноября 2018 года ракета из Газы попала в жилой дом, в результате чего 40-летний мужчина погиб на месте, еще две женщины получили серьезные травмы. Среди пострадавших оказалась Гнездова. После известия о ее смерти в больнице, мэр Томер Галам связался с сыном женщины.
74yr old Nina Gisdenanova from #Ashkelon who was severely wounded by a #Gazan rocket has died. She was in a coma at Sheeba Hospital for 10 months after her building sustained a direct hit pic.twitter.com/Xtj0huAWhP
"К сожалению, мы потеряли еще одну жизнь в бесконечной войне с террористическими организациями в Газе. Я надеюсь, что это была последняя жертва", – сказал он.
По данным "Кан-Акшелон", Гнездова была репатрианткой из Беларуси. Ее сын Игорь сразу же прилетел в Израиль из Канады. Он рассказал журналистам, что в последний раз гостил у мамы еще, летом с женой и детьми, до обстрела, потом они уехали обратно. В дни обстрелов он разговаривал с мамой по телефону, и она сказала, что это "ничего страшного не происходит, а в Ашкелоне к этому давно привыкли". Нина Гнездова будет похоронена в ближайшую пятницу, 27 сентября.