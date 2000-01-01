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Военный суд приговорил террориста, убившего израильтянина | Фото:23.09 20:45   MIGnews.com

Военный суд приговорил террориста, убившего израильтянина

Военный суд приговорил к пожизненному заключению члена палестинской террористической ячейки, организовавшей стрельбу в 2015 году, в результате которой погиб 25-летний Малахи Розенфельд. Фаиз Хамед был осужден по военно-правовой системе за умышленное убийство.

Он приговорен к пожизненному заключению, с обязательством выплатить семье Розенфельда компенсацию.

Хамед и два других террориста открыли огонь по машине на Западном берегу, в которой ехали Розенфельд и трое пассажиров. В результате, Розенфельд погиб, а его трое друзей получили ранения. Также, террористы из этой ячейки совершили еще несколько нападений, в том числе на израильскую машину скорой помощи. Хамед является последним её членом.


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