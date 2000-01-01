23.09 20:45 MIGnews.com

Военный суд приговорил террориста, убившего израильтянина

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Военный суд приговорил к пожизненному заключению члена палестинской террористической ячейки, организовавшей стрельбу в 2015 году, в результате которой погиб 25-летний Малахи Розенфельд. Фаиз Хамед был осужден по военно-правовой системе за умышленное убийство.Он приговорен к пожизненному заключению, с обязательством выплатить семье Розенфельда компенсацию.Хамед и два других террориста открыли огонь по машине на Западном берегу, в которой ехали Розенфельд и трое пассажиров. В результате, Розенфельд погиб, а его трое друзей получили ранения. Также, террористы из этой ячейки совершили еще несколько нападений, в том числе на израильскую машину скорой помощи. Хамед является последним её членом.