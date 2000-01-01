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Мать Хадара Голдина выступила перед Советом ООН | Фото:23.09 19:38   MIGnews.com

Мать Хадара Голдина выступила перед Советом ООН

Мать израильского солдата, убитого в Газе в 2014 году, требует международного вмешательства в процесс передачи его останков в Израиль. Лия Голдин в эмоциональном обращении к Совету ООН по правам человека в Женеве рассказала о страданиях, которые причиняет ХАМАС её семье, не давая надлежащим образом провести погребение сына.

Лейтенанту Хадару Голдину было 23 года на момент смерти в августе 2014 года, вскоре после объявления о прекращении огня при поддержке ООН в войне в Газе между Израилем и ХАМАСом.

Считается, что останки Голдина и другого солдата, Орона Шаула, находятся в руках ХАМАСа.

"В течение пяти лет ХАМАС удерживал нашего сына ... в вопиющем нарушении Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - говорит Лиа Голдин. "Пожалуйста, на мгновение представьте себе: что, если бы это был ваш сын?"

Выступить перед Советом ООН Голдин пригласила неправительственная организация UN Watch. Резолюция 2474 гласит, что страны несут совместную ответственность за обеспечение быстрого возвращения людей, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов.


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