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ПА: сорвана стратегия атак по Израилю с Западного берега | Фото:23.09 17:56   MIGnews.com

ПА: сорвана стратегия атак по Израилю с Западного берега

По сообщениям палестинских СМИ, службы безопасности ПА сорвали усилия террористической группы "Исламский джихад" по созданию ракет на Западном берегу, предназначенных для нападений на израильские населенные пункты.

Согласно 12 каналу со ссылкой на представителей Палестинской администрации в Рамалле, поддерживаемая Ираном террористическая группировка работает над передачей своей стратегии периодических ракетных обстрелов Израиля из Газы на Западный берег.

По сообщениям, сотрудники безопасности ПА раскрыли усилия и уведомили израильскую службу безопасности Шин Бет.


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