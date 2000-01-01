Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израиль отказал во въезде футболистам из Газы | Фото:23.09 15:43   MIGnews.com

Израиль отказал во въезде футболистам из Газы

По заявлениям палестинских СМИ, Израиль отказал во въезде большинству игроков футбольного клуба из Газы, которые надеялись проехать по территории Израиля, чтобы попасть на матч на Западному берегу. Там они, предположительно, должны сыграть в финале местного чемпионата против конкурирующего палестинского клуба.

"Хадамат Рафах" в среду, 25 сентября, должен сыграть с "Балатой" на Западном берегу.

"Мы считаем, что это явное свидетельство жестокости израильской оккупации, но с нашей стороны мы продолжаем поднимать данный вопрос на всех уровнях ФИФА. Мы настаиваем на том, что это наше право, и мы продолжим прилагать все усилия, чтобы позволить этой команде провести матч", – заявил Associated Press глава Палестинской футбольной ассоциации Джибрил Раджуб.

Из-за соображений безопасности Израиль и Египет ограничивают движение жителей Газы через свою территорию. Израиль требует предварительно получить разрешение на въезд.

По условиям Палестинской футбольной ассоциации, победители лиги Газы играют с чемпионами Западного берега в финале в два этапа: один в Газе и один на Западном берегу. Победитель продолжит соревноваться в Лиге чемпионов Азии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:31
Большинство пожилых израильтян довольны жизнью
16:14
Поклялись в верности ISIS: француженки получат пожизненное
16:12
Задержаны сирийцы – псевдоволейбольная команда Украины
15:36
В Кении рухнуло здание школы: есть жертвы
15:14
Ни Нетаниягу, ни Ганц не получили необходимой поддержки
15:10
В Египте забанили Facebook, BBC News и некоторые ТК
14:50
Киркоров похвастался новым iPhone и опозорился
14:40
Убийство шансонье Михаила Круга официально раскрыто
14:29
Горовиц обозвал Нетаниягу "недостойным"
14:12
Ривлин пригласил Нетаниягу и Ганца на встречу
13:55
МИД Ирана не исключил переговоров с США
13:38
Протесты в Египте: число задержанных перевалило за 350
13:20
Рухани в санкциях США привиделось отчаяние Вашингтона
13:02
Перец: Пришло время перемен для Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus