23.09 15:43 MIGnews.com

Израиль отказал во въезде футболистам из Газы

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По заявлениям палестинских СМИ, Израиль отказал во въезде большинству игроков футбольного клуба из Газы, которые надеялись проехать по территории Израиля, чтобы попасть на матч на Западному берегу. Там они, предположительно, должны сыграть в финале местного чемпионата против конкурирующего палестинского клуба."Хадамат Рафах" в среду, 25 сентября, должен сыграть с "Балатой" на Западном берегу."Мы считаем, что это явное свидетельство жестокости израильской оккупации, но с нашей стороны мы продолжаем поднимать данный вопрос на всех уровнях ФИФА. Мы настаиваем на том, что это наше право, и мы продолжим прилагать все усилия, чтобы позволить этой команде провести матч", – заявил Associated Press глава Палестинской футбольной ассоциации Джибрил Раджуб.Из-за соображений безопасности Израиль и Египет ограничивают движение жителей Газы через свою территорию. Израиль требует предварительно получить разрешение на въезд.По условиям Палестинской футбольной ассоциации, победители лиги Газы играют с чемпионами Западного берега в финале в два этапа: один в Газе и один на Западном берегу. Победитель продолжит соревноваться в Лиге чемпионов Азии.