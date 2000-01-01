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Солдат застрелил араба в Бейт-Лехеме. Идет расследование | Фото: Israel Defense Forces/Flickr23.07 08:28   MIGnews.com

Солдат застрелил араба в Бейт-Лехеме. Идет расследование

Во время беспорядков, начатых арабами под Бейт-Лехемом во время ночного рейда израильских солдат, был убит 15-летний палестинский араб. Подростка застрелили в ходе операции в деревне Дехейше, куда военнослужащие прибыли, чтобы провести арест подозреваемых в причастности к терроризму.

Однако местные жители решили выразить свое несогласие с таким развитием событий и оказали активное сопротивление. Когда ситуация начала приобретать опасный поворот и жизни солдат оказались под реальной угрозой, они были вынуждены открыть огонь.

"Во время операции, которая проводилась в сотрудничестве с ШАБАКом, МАГАВом и израильской полицией, в лагере были задержаны двое подозреваемых в террористической деятельности. Кроме того, был обнаружен объект по производству оружия", - сообщили по этому поводу в Армии обороны Израиля.

"В ходе операции начались активные беспорядки – палестинцы кидали камни, "коктейли Молотова" и взрывчатку в солдат ЦАХАЛа. В ответ на эту угрозу солдаты применили средства для разгона толпы и избирательно применили оружие 22-го калибра. С палестинской стороны сообщается об одном погибшем и одном пострадавшем в результате произошедшего. Данные инцидент расследуются", - добавили военные.

Палестинские СМИ сообщают, что, кроме погибшего, десятки жителей деревни получили ранения.
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