23.07 08:28 MIGnews.com

Солдат застрелил араба в Бейт-Лехеме. Идет расследование

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Во время беспорядков, начатых арабами под Бейт-Лехемом во время ночного рейда израильских солдат, был убит 15-летний палестинский араб. Подростка застрелили в ходе операции в деревне Дехейше, куда военнослужащие прибыли, чтобы провести арест подозреваемых в причастности к терроризму.Однако местные жители решили выразить свое несогласие с таким развитием событий и оказали активное сопротивление. Когда ситуация начала приобретать опасный поворот и жизни солдат оказались под реальной угрозой, они были вынуждены открыть огонь."Во время операции, которая проводилась в сотрудничестве с ШАБАКом, МАГАВом и израильской полицией, в лагере были задержаны двое подозреваемых в террористической деятельности. Кроме того, был обнаружен объект по производству оружия", - сообщили по этому поводу в Армии обороны Израиля."В ходе операции начались активные беспорядки – палестинцы кидали камни, "коктейли Молотова" и взрывчатку в солдат ЦАХАЛа. В ответ на эту угрозу солдаты применили средства для разгона толпы и избирательно применили оружие 22-го калибра. С палестинской стороны сообщается об одном погибшем и одном пострадавшем в результате произошедшего. Данные инцидент расследуются", - добавили военные.Палестинские СМИ сообщают, что, кроме погибшего, десятки жителей деревни получили ранения.