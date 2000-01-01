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В ходе рейда ЦАХАЛа убит палестинский подросток | Фото:23.07 18:44   MIGnews.com

В ходе рейда ЦАХАЛа убит палестинский подросток

В ходе столкновений палестинцев с ЦАХАЛом на Западном Берегу сегодня утром был убит 15-летний подросток.

Об этом в понедельник, 23 июля сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Минздрав Газы.

В палестинском ведомстве заявили, что Таир Мазар был застрелян в лагере для беженцев "Дехейш" под Бейт-Лехемом, когда солдаты прибыли для ареста подозреваемых нарушителей.

Уточняется, что подросток получил ранение в ногу и его сразу же госпитализировали. Однако спасти ему жизнь не удалось.

В армейской пресс-службе подчеркнули, что обитатели лагеря начали атаковать военных самодельными взрывчатками и камнями.

На фоне этого солдаты были вынуждены прибегнуть к методам разгона мятежей, в том числе к стрельбе резиновыми пулями, особо опасными при близком расстоянии.

Уточняется, что еще двое палестинцев получили ранения.
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