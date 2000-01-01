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Лапид: Иорданская долина всегда останется частью Израиля | Фото:23.07 15:44   MIGnews.com

Лапид: Иорданская долина всегда останется частью Израиля

Лидер партии "Йеш Атид" Яир Лапид заявил сегодня во время тура по долине реки Иордан, что стратегия останется частью Израиля в любом потенциальном мирном соглашении.

Об этом в понедельник, 23 июля сообщает Arutz Sheva.

По его словам, любое мирное соглашение с палестинцами должно включать в себя контроль безопасности в Долине реки Иордан со стороны Израиля.

Лапид подчеркнул, что мирное соглашение должно действовать как "защитная граница Израиля".

"Это место – это безопасность, сельское хозяйство и сионизм…благодаря этому святому треугольнику израильтяне могут существовать в этом сумасшедшем районе", - отметил политик.

Лапид также выделил роль женщин-солдат, служащих в смешанных подразделениях в данном районе, добавив, что "это тоже безопасность Израиля".
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