23.07 15:44 MIGnews.com
Лапид: Иорданская долина всегда останется частью Израиля
Лидер партии "Йеш Атид" Яир Лапид заявил сегодня во время тура по долине реки Иордан, что стратегия останется частью Израиля в любом потенциальном мирном соглашении.
Об этом в понедельник, 23 июля сообщает Arutz Sheva
.
По его словам, любое мирное соглашение с палестинцами должно включать в себя контроль безопасности в Долине реки Иордан со стороны Израиля.
Лапид подчеркнул, что мирное соглашение должно действовать как "защитная граница Израиля".
"Это место – это безопасность, сельское хозяйство и сионизм…благодаря этому святому треугольнику израильтяне могут существовать в этом сумасшедшем районе", - отметил политик.
Лапид также выделил роль женщин-солдат, служащих в смешанных подразделениях в данном районе, добавив, что "это тоже безопасность Израиля".
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