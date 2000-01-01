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Новая `Флотилия свободы` готова прорвать блокаду Газы 23.07 11:32   MIGnews.com

Новая "Флотилия свободы" готова прорвать блокаду Газы

На этой неделе с итальянского острова Сицилия в сторону Израиля отправится очередная "Флотилия свободы", главной целью которой является прорыв морской блокады сектора Газа.

Как сообщает портал The New Matilda, один из редакторов которого присоединился к флотилии в качестве журналиста, в гавань сицилийской столицы, города Палермо, корабли прибыли 16 июля. Здесь они готовятся к финальному заплыву.

Градоначальник Леолука Орландо, увидав в этом повод для праздника, назвал часть городского порта в честь экс-председателя ПА и лидера ФАТХа Ясира Арафата. На торжественной церемонии в присутствии посла ПА в Италии Мэй Алькайлы он раскритиковал Израиль за "угнетение палестинцев" и назвал это "порой ужасного позора".

В нынешней Флотилии участвуют четыре корабля: "Аль-Хуррия" ("Свобода"), "Аль-Авда" ("Возвращение"), "Фалястин" и "Мэйрид". Прежде, чем попасть на Сицилию, они посетили 15 европейских портов, собрав более трех десятков "палестинофилов" из различных стран мира, включая Новую Зеландию, Малайзию, Канаду, США, Францию, Германию, Италию, Данию и Швецию.

Старт был запланирован на прошедших выходных, однако его пришлось отложить на пару дней - двум кораблям понадобился ремонт. Предполагается, что израильских берегов они достигнут через 10 дней.
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