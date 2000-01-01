Ганц поддерживает экономическое развитие палестинцев
В субботу вечером израильские политики отреагировали на обнародование администрацией Трампа экономической части своего ближневосточного мирного плана, пишет The Jerusalem Post.
"Лидер "Кахоль Лавана" Бенни Ганц написал на своей странице в Facebook, что он "поддерживает продвижение и экономическое развитие палестинцев в Газе, Иудее и Самарии".
Тем не менее, Ганц пояснил, что "любая такая инициатива ... должна быть частью усилий по демилитаризации Газы, возвращению заключенных и пропавших без вести лиц и предотвращению террористической деятельности в Иудее и Самарии, а также совместному сотрудничеству вместе, чтобы установить понимание того, что спокойствие в сфере безопасности также приведет к процветанию во всем регионе".
Сопредседатель "Кахоль Лавана" Яир Лапид отметил, что этот план является эффективной попыткой "заставить палестинскую общественность осознать, что, если они скажут "нет", каждый из них потеряет много денег и возможностей", - говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook.
Он также утверждал, что в этом плане предпринята попытка настроить палестинский народ против его правительства. В плане, по словам Лапида, говорится, что правительство США «не обязуется вкладывать деньги в программу», а вместо этого пытается убедить арабские страны вкладывать средства.
Лапид подчеркнул, что план требует, чтобы израильское правительство также пошло на некоторые уступки, такие как "уменьшение регулирующих барьеров для палестинского гражданского населения и товаров".
"Это очень серьезный документ, и нет никаких причин, чтобы ему противостоять", - заключил Лапид