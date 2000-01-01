Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ФАТХ призывает к массовым протестам против Израиля | Фото:23.06 09:05   MIGnews.com

ФАТХ призывает к массовым протестам против Израиля

ФАТХ, правящая партия Палестинской администрации, призвала к бойкоту против Израиля в ответ на конференцию в Бахрейне, где будет обнародована экономическая часть ближневосточного плана Белого дома.

Об этом в воскресенье, 23 июня пишет The Jerusalem Post.

ПА отказалась направить какое-либо представительство на конференцию, и несколько высокопоставленных чиновников фракции призвали к акциям протестов против Еврейского Государства.

Секретарь Революционного совета ФАТХ Маджед аль-Фатиани, в статье, опубликованной официальной ежедневной газетой "Аль-Хаят аль-Джадида" , призвал "членов ФАТХ и жизненно важные силы на палестинских землях посвятить 24-е, 25-е и 26 июня посвятить Иерусалиму и Палестине, чтобы выразить свое несогласие с Бахрейнской конференцией".

На прошлой неделе состоялась контрконференция в Бахрейне под названием "Холокост века в Бахрейне… его признаки, последствия и пути борьбы с ним" , на которой присутствовали палестинские лидеры, где было подчеркнуто, что конференция в Бахрейне "Холокост основных арабских принципов и прав палестинцев".

Директор организации наблюдения за палестинскими средствами массовой информации Итамар Маркус прокомментировал действия ПА: "Возмутительно, что палестинские лидеры создают конференцию, вся цель которой состоит в том, чтобы содействовать экономическому благосостоянию палестинцев, как "холокост" - термин, используемый исключительно для обозначения Нацистский геноцид евреев".

"В какой момент международное сообщество, наконец, скажет, что им надоело ПА, и оставит их погрязать в бесконечных бедствиях, которые они продолжают навлекать на себя?", - добавил Маркус.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:36
Китай: пьяный водитель влетел в толпу людей, есть жертвы
08:22
Осквернение шабата: драка на набережной в Нетании
08:18
Иран: одна ошибка, и Америка вспыхнет как пороховая бочка
08:05
Египет и Иордания примут участие в конференции в Бахрейне
07:25
Путч в Эфиопии: начальник генштаба "застрелен"
07:06
В Кфар-Сабе появятся 500 зарядных станций для электромобилей
06:18
McDonald's повышает цены в Израиле
05:18
Сотрудничество Castro с Ким Кардашьян так и не удалось
04:18
Силой мысли: ученые изобрели уникальную управляемую руку
03:19
Apple порадует мир своей новой разработкой
02:20
Борис Джонсон громко ссорился с девушкой - приехала полиция
00:04
Huawei пытается вернуть изъятое оборудование
23:10
Меган Маркл призвала забирать питомцев из приютов
22:42
Экстремальная жара ожидается в Европе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus