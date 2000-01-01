ФАТХ призывает к массовым протестам против Израиля

ПА отказалась направить какое-либо представительство на конференцию, и несколько высокопоставленных чиновников фракции призвали к акциям протестов против Еврейского Государства.
Секретарь Революционного совета ФАТХ Маджед аль-Фатиани, в статье, опубликованной официальной ежедневной газетой "Аль-Хаят аль-Джадида" , призвал "членов ФАТХ и жизненно важные силы на палестинских землях посвятить 24-е, 25-е и 26 июня посвятить Иерусалиму и Палестине, чтобы выразить свое несогласие с Бахрейнской конференцией".
На прошлой неделе состоялась контрконференция в Бахрейне под названием "Холокост века в Бахрейне… его признаки, последствия и пути борьбы с ним" , на которой присутствовали палестинские лидеры, где было подчеркнуто, что конференция в Бахрейне "Холокост основных арабских принципов и прав палестинцев".
Директор организации наблюдения за палестинскими средствами массовой информации Итамар Маркус прокомментировал действия ПА: "Возмутительно, что палестинские лидеры создают конференцию, вся цель которой состоит в том, чтобы содействовать экономическому благосостоянию палестинцев, как "холокост" - термин, используемый исключительно для обозначения Нацистский геноцид евреев".
"В какой момент международное сообщество, наконец, скажет, что им надоело ПА, и оставит их погрязать в бесконечных бедствиях, которые они продолжают навлекать на себя?", - добавил Маркус.