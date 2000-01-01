Египет и Иордания примут участие в конференции в Бахрейне

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Египта Ахмед Хафез сказал в интервью AFP, что Каир направит делегацию во главе с заместителем министра финансов на встречу, которая должна состояться в Манаме 25 и 26 июня.
В Иордании официальный представитель министерства иностранных дел Суфьян аль-Куда подтвердил журналистам, что его страна направит на конференцию государственного чиновника, не называя его имени.
Однако, представитель иорданского ведомства отметил, что "никакое экономическое предложение не может заменить политическое решение, которое положит конец оккупации Израиля над палестинскими территориями".
12 июня Белый дом заявил, что Египет, Марокко и Иордания согласились принять участие в мероприятии.
Но Иордания и Египет - единственные арабские страны, подписавшие мирные соглашения с Еврейским Государством - не сразу подтвердили свое участие в встрече в Бахрейне.
Стоит отметить, что Палестинская администрация бойкотирует двухдневную конференцию, утверждая, что "произраильский" президент США Дональд Трамп стремится подкупить палестинцев и лишить их независимого государства.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал, что израильтяне примут участие.
"В ближайшее время в Бахрейне состоится важная конференция, и израильтяне, конечно, примут участие", - подчеркнул он на этой неделе.