Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Из-за санкций Иран может еще больше нарушить ядерную сделку 23.06 21:33   MIGnews.com

Из-за санкций Иран может еще больше нарушить ядерную сделку

Иран объявил, что может предпринять дальнейшие шаги, чтобы отойти от своей международными ядерной сделки с другими государствами, поскольку Джон Болтон, советник Дональда Трампа по национальной безопасности, сказал, что новый раунд санкций против Тегерана послужит предупреждением о том, чтобы «не принимать благоразумие и осмотрительность США за слабость».

Комментарии в воскресенье последовали за сообщениями о том, что Вашингтон организовал сложную и разрушительную кибератаку на элитную Иранскую Революционную гвардию после того, как президент США решил отказаться от более обычного авиаудара в ответ на сбитый Тегераном американский беспилотник наблюдения.

Болтон был признан проигравшим межведомственный спор, когда Трамп отступил на прошлой неделе от ракетного удара по иранским сайтам. Трамп сказал, что ВВС США были «взведены и готовы», когда он решил, что предполагаемое число жертв среди гражданского населения в результате военных действий будет непропорциональным ответом на сбитый Ираном беспилотник.

Но Болтон, выступая в Иерусалиме перед трехсторонней конференцией между США, Россией и Израилем о будущей роли Ирана в Сирии, настаивал на том, что США не теряют самообладания.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:01
На Марсе снова обнаружены следы жизни
22:21
Голливудская Аллея Славы пополнится новыми звездами
22:13
Роскомнадзор показал, как правильно материться в сети
20:25
Яир Голан вступает в новую партию Эхуда Барака
19:19
18 англичан угрожали взорвать самолет в аэропорту Бен-Гурион
19:16
Иранские депутаты: США «психологически проиграли»
18:42
США начали кибератаку на Иран
17:31
Суд Ликуда одобрил союз с Кулану
16:55
Великобританский суд принуждает женщину-инвалида к аборту
16:24
Эрдан запретил мероприятие ПА в Иерусалиме
16:21
Жены полигамиста Амбаша будут баллотироваться в Кнессет
16:16
Жители Стамбула вновь выбирают своего мэра
15:49
Айелет Шакед раскрыла будущие политические секретные сделки
15:11
США хотят инвестиций 50 миллиардов долларов на «сделку века»
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus