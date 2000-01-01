23.06 21:33 MIGnews.com

Из-за санкций Иран может еще больше нарушить ядерную сделку

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Иран объявил, что может предпринять дальнейшие шаги, чтобы отойти от своей международными ядерной сделки с другими государствами, поскольку Джон Болтон, советник Дональда Трампа по национальной безопасности, сказал, что новый раунд санкций против Тегерана послужит предупреждением о том, чтобы «не принимать благоразумие и осмотрительность США за слабость».Комментарии в воскресенье последовали за сообщениями о том, что Вашингтон организовал сложную и разрушительную кибератаку на элитную Иранскую Революционную гвардию после того, как президент США решил отказаться от более обычного авиаудара в ответ на сбитый Тегераном американский беспилотник наблюдения.Болтон был признан проигравшим межведомственный спор, когда Трамп отступил на прошлой неделе от ракетного удара по иранским сайтам. Трамп сказал, что ВВС США были «взведены и готовы», когда он решил, что предполагаемое число жертв среди гражданского населения в результате военных действий будет непропорциональным ответом на сбитый Ираном беспилотник.Но Болтон, выступая в Иерусалиме перед трехсторонней конференцией между США, Россией и Израилем о будущей роли Ирана в Сирии, настаивал на том, что США не теряют самообладания.