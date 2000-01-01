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США начали кибератаку на Иран 23.06 18:42   MIGnews.com

США начали кибератаку на Иран

Президент США Дональд Трамп одобрил начало кибератаки, чтобы отключить иранские компьютеры, которые используются для управления ракетами и запуском ракет, сообщает Washington Post в субботу 22 июня.

В то время как Трамп уклонялся от военной атаки после санкционирования одной в пятницу, персонал с киберкомандованием США начал кибератаку в четверг вечером, которая рассматривалась с тех пор, как Иран, как сообщается, атаковал два нефтяных танкера в Оманском заливе, согласно отчету.

Хотя нападения нанесли ущерб военному командованию Ирана, о жертвах не сообщалось.

В то время как Сенат и Кибернетическое командование США отказались комментировать это сообщение, пресс-секретарь Пентагона Элисса Смит сказала, что «это вопрос политический и для оперативной безопасности, мы не обсуждаем операции в киберпространстве, разведки и планировании».

«Эта операция накладывает расходы на растущую иранскую киберугрозу, но также служит для защиты ВМС США и судоходных операций в Ормузском проливе», - сказал Томас Боссерт, бывший высокопоставленный кибер-чиновник Белого дома в администрации Трампа.

Согласно докладу, в течение последних двух лет иранские кибервойска пытались взломать корабли ВМС США в Персидском заливе.

«Нет никаких сомнений в том, что иранская кибер-активность увеличилась», - сказал Кристофер Кребс, директор Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности DHS, согласно сообщению. «Иранские структуры и их марионетки – это не просто ваши садовые разновидности заурядных воров данных. Это ребята, которые приходят и сжигают дом дотла».

В 2012 году Иран запустил вирус Shamoon на Saudi Aramco, уничтожив почти 30 000 компьютеров.


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