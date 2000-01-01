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США выделит 50 миллиардов долларов на «сделку века» 23.06 15:11   MIGnews.com

США хотят инвестиций 50 миллиардов долларов на «сделку века»

Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать в Палестину и соседние арабские страны около 50 миллиардов долларов в рамках плана урегулирования арабо-израильского конфликта, известного как «сделка века».

Вашингтон сделал такое предложение за два дня до начала конференции в Бахрейне, где будет обсуждаться экономическая сторона американского плана. США предлагают инвестировать в палестинские территории более 27,5 миллиарда долларов, а на палестинцев в Египте, Иордании и Ливане потратить 9,1, 7,4 и 6,3 миллиарда соответственно.

По плану, разработанному зятем и советником Трампа по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером, 179 проектов должны будут увеличить ВВП Палестины в два раза и сократить безработицу до минимума, обеспечив не менее миллиона рабочих мест. Их финансирование будет осуществляться как из публичных, так и из частных источников.

Американская сторона планирует создать для этой цели специальный фонд, который будет распределять деньги в такие отрасли, как здравоохранение, образование, энергетика, туризм и земледелие. В Белом доме этот план назвали «самой амбициозной за всю историю попыткой помочь палестинскому народу».


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